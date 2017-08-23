Металлоинвест: II полугодие не превзойдет начала года, но на долговую нагрузку это не повлияет - Raiffeisenbank

Металлоинвест (BB/Ba2/BB) опубликовал результаты за II квартал и I полугодие 2017 года по МСФО. За первую половину 2017 года относительно второго полугодия 2016 года на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры выручка выросла на 30%, EBITDA - на 46%, рентабельность - на 3,9 п.п. - до 35%, говорится в обзоре Raiffeisenbank.

"Показатели второго квартала остались на уровне первого квартала (выручка снизилась на 1%, EBITDA повысилась на 1%, рентабельность - на 0,6 п.п. - до 35,3%) за счет лага (2-3 мес.) в отражении в результатах цен на железную руду и сталь: во II квартале спотовые цены снизились на 27% и 9%, соответственно, что отразится в III квартале. За июль-август цены на ЖРС снова начали расти (плюс 11%), но пока не нивелировали падение II квартала, и, по нашим прогнозам, это маловероятно. Восстановление цен на сталь и чугун, по нашим расчетам, приведут лишь к стабильности п./п. выручки от реализации чугуна/стали во втором полугодии, что вкупе со снижением цен на ЖРС транслируется в уменьшение совокупной выручки, EBITDA и рентабельности относительно первого полугодия. Долговая нагрузка во II квартале продолжила снижаться до 2,0х с 2,1х в I квартале. Краткосрочный долг на конец I полугодия - $289 млн, при этом денежная позиция составляет $866 млн. Сумма нетто-займов акционеру за I полугодие 2017 года составила $463 млн. Отметим, что в июле, после отчетной даты, компания выплатила дивиденды $413 млн, которые, по данным компании, вернулись в компанию в качестве погашения займа акционера. В июле также был реализован оставшийся пакет (1,8%) акций "Норникеля" за $400 млн, и принято решение о выплате дополнительных дивидендов в размере $333 млн. По итогам года за счет повышения EBITDA LTM (благодаря высокому результату первого полугодия) мы не ждем ухудшения долгового профиля, если не будет значительного увеличения дивидендных выплат (тем более, что комфортным для себя компания считает уровень до 2,5х Чистый долг/EBITDA)", - говорится в обзоре.

Как полагают аналитики банка, евробонд "METINR 20" (YTM 3,45%) справедливо оценен, торгуясь на уровне "Полюса" и "Норникеля" (долговая нагрузка на уровне 2,0х, с учетом ожидания роста этого показателя "Норникеля" к концу года), при этом "EVRAZ 20" с такой же долговой нагрузкой торгуется с YTM 4,07%. Выпуск "METINR 24" предлагает YTM 4,74% в то время как "EVRAZ 23" имеет YTM 4,88%. "Мы считаем выпуски Evraz лучшей альтернативой бондам "Металлоинвеста", - пишут эксперты.