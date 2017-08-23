Рубль стабилен, отыгрывает восстановление доллара - Банк "Зенит"

"Вторник на внутреннем валютном рынке не принес рублю существенных изменений. Цены на нефть были стабильны и проигнорировали неплохие данные API по рынку США, указавшие на продолжающееся сокращение запасов, - комментируют аналитики банка "Зенит". - Курс доллара на закрытие биржи составил 59.07 руб. (-8 коп.), курс евро – 69.52 руб. (-37 коп.). На международном валютном рынке доллар восстановил потери понедельника на

ожиданиях того, что ФРС на предстоящем симпозиуме может намекнуть на повышение базовой процентной ставки в декабре. По итогам дня основная валютная пара опустилась на 50 бп до $1.1760".

Цены на нефть выглядят стабильно, сдержанно реагируя на поступающий поток информации. Ждать поддержки неоткуда, однако и негативных факторов, которые бы провоцировали продажи, также не наблюдается. На взгляд аналитиков, поддержкой рублю служит восстановление спроса на риск, которое, однако выглядит в большей степени спекулятивным и без поддержки со стороны новостного фона может быстро выдохнуться.

По мнению экспертов банка, в ближайшие дни рублю может оказываться поддержка со стороны налогового периода. Восстановление интереса к рискованным активам и стабильно высокие цены на нефть могут спровоцировать экспортеров выйти с продажей валюты, опасаясь дальнейшего укрепления рубля.