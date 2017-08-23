Промышленные металлы: рынок не замечает фундаментальных реалий сектора - Julius Baer

Вслед за некоторыми более мелкими рынками, цены на промышленные металлы продолжили расти на прошлой неделе, подтверждая установившийся восходящий тренд, указывает аналитик сырьевых рынков Julius Baer Карстен Менке.

Цинк стал лидером роста: цены достигли десятилетнего максимума после резкого падения производства в Китае, вызвав беспокойство рынка по поводу недостатка предложения.

Цены на алюминий остановились на недавнем максимуме на фоне продолжающихся новостей о закрытии мощностей в Китае и опасений об отказе в выдаче разрешений на строительство новых мощностей правительством Китая в рамках политики снижения объемов производства по программе борьбы с загрязнением окружающей среды. Несмотря на сокращение производства крупнейшим производителем в стране, поставки метала продолжили расти в прошлом месяце, увеличивая уровень запасов и экспорта.

В то время как политика правительства Китая дает определенный импульс росту цен на металлы, учитывая мировую зависимость от китайского экспорта, мы считаем, что данный рост уже главным образом отражен в текущих ценах.

Цены на медь выросли на фоне новостей о потенциальных сбоях в поставках после того, как Всемирное бюро металлургической статистики указало на низкий уровень запасов в первой половине этого года.

Эксперт Julius Baer придерживается мнения, что данный рост цен на металлы неудивителен, учитывая перебои в производстве некоторых металлов в начале года. С восстановлением добычи и открытием раннее законсервированных шахт, поставки должны увеличиться ближе к новому году. С увеличением производства металлолома на рынке, К. Менке не предвидит дефицита поставок а рынке меди в ближайшее время.

"Рынки промышленных металлов особенно чутко реагируют на обильный новостной поток по сектору и не замечают фундаментальные факторы, такие как высокие объемы запасов металлов, увеличивающееся производство и сезонно снижающийся спрос, - отмечает эксперт Julius Baer. - Мы считаем, что недавний рост цен был вызван скорее улучшающимся настроением на рынке, нежели изменениями фундаментальных показателей. Это относится и к Китаю, к которому инвесторы с недавнего времени стали вновь проявлять повышенный интерес. Слабый доллар США также повлиял на оживление на рынке, но эта поддержка будет кратковременной в связи с хорошими показателями роста экономики в США и вероятным повышением процентной ставки, что указывает на укрепление доллара. Ожидаемое укрепление доллара США или признаки замедления роста в Китае могут стать причиной разворота сегодняшнего тренда роста цен на металлы. Снижение роста инвестиций в недвижимость на прошлой неделе и спад строительства уже начали обозначать данную траекторию движения цен, хотя и не следует придавать этому излишнее значение. В целом мы полагаем, что цены большинства металлов уже превысили фундаментально оправданные уровни".