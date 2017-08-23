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23 августа 2017 года 14:44
Brent продолжит колебания в диапазоне 48-55 долларов за баррель до середины сентября - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть основных сортов продолжают чувствовать себя не очень уверенно по мере того, как рост запасов бензинового топлива в США нивелирует снижение запасов сырой нефти, указывает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в октябре на бирже ICE в Лондоне 23 августа в 11:00 по московскому времени торговались на уровне 51,34 доллара за баррель, теряя с открытия недели 2,6%. Американский эталон WTI находился в районе 47,59, подешевев за этот период на 2,3%. Американский институт нефти (API) по итогам прошлой недели в рамках своей выборки зафиксировал снижение запасов сырой нефти на 3,6 миллиона баррелей и рост запасов бензинового топлива на 1,4 миллиона баррелей. Данные от API используются Агентством энергетической информации (EIA) при формировании отчета в целом по стране. Данные от американского института нефти, которые обычно публикуются за день до отчета Агентства энергетической информации, вчера снова оказались смешанными. С одной стороны, мы увидели снижение запасов сырой нефти на 3,6 миллиона баррелей. С другой, запасы бензина возросли на приличные 1,4 миллиона. Существует высокая вероятность, что отчет от EIA также вольется в поток вот такой неоднозначной информации, которая доминирует в последнее время. "Полагаю, что Brent продолжит колебания в диапазоне 48-55 долларов за баррель до середины сентября, когда мы начнем получать данные по динамике запасов в Европе и Азии за лето. Они позволят оценить более качественно эффективность плана ОПЕК+ по сокращению добычи и могут помочь Brent закрепиться выше 55 долларов за баррель", - заключает В. Полховский.
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