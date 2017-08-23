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23 августа 2017 года 14:22
К закрытию торгов котировки Сбербанка способны достичь 175 руб. - ИК "Фридом-Финанс"
"На отечественном рынке акций наблюдается разнонаправленная динамика, обусловленная спокойным внешним фоном, - комментирует начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Акции ГМК Норникель не реагируют на то, что цена на металл обновила максимум с начала года. Возможно, это связано с ухудшением ожиданий относительно размера дивиденда после публикации отчета за 1-е полугодие 2017-го. Нефть торгуется ниже $52 в преддверии публикации данных о запасах в США. Судя по вялой реакции на информацию о сокращении поставок из Венесуэлы и Ливии, существенного роста черного золота сегодня ждать не стоит. USD/RUB на этом фоне отскочил от линии поддержки 59, рассчитываю, что сегодня пара останется в коридоре 59–59,50". Центральным событием дня стала отчетность Сбербанка за 2-й квартал по МСФО. Прибыль лидера отечественного банковского сектора заметно превысила ожидания, став рекордной в рублевом и долларовом выражении. Кредитный портфель достиг 19 трлн, что в рамках ожиданий, а рентабельность капитала увеличилась до 24% в годовом выражении. Наибольшее влияние на рост прибыли оказала положительная динамика комиссионных доходов, которые на 14 млрд руб., или на 18%, превысили результат 1-го квартала. Эксперт полагает, что непроцентные доходы останутся драйвером роста прибыли в текущем году за счет увеличения оборотов по платежным картам, притока новых розничных клиентов, операций с «народными» ОФЗ, а также запуска виртуального оператора связи и других факторов. Полагаю, что в 3-м квартале чистый комиссионный доход Сбербанка достигнет 106 млрд руб., суммарный доход составит 503 млрд руб., а прибыль может подняться до 192 млрд руб. "Акции Сбербанка растут на фоне хороших результатов, и этому не мешает внешний фон. Ожидаю, что уверенная позитивная динамика прибыли может стать сигналом для иностранных инвесторов об улучшении ситуации в отечественной экономике. К закрытию котировки крупнейшего российского банка способны достичь 175 руб. Полагаю, что рост в бумагах Сбербанка может стать поводом для подъема всего рынка, если позитивную динамику не омрачит какое-либо внешнее событие. Но шансы на это невелики. Из значимой статистики, помимо данных о запасах нефти, будут опубликованы только сведения по продажам домов в США", - резюмирует эксперт ИК.
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