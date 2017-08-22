Рублю вновь не удалось закрепиться ниже 59 в паре с долларом - ИК "Велес Капитал"

"Банк России сохранил внушительный лимит на очередном недельном депозитном аукционе, несмотря на предстоящие в конце недели основные налоговые платежи, и предложил банкам разместить на депозитах 1 трлн руб., - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Кредитные организации почти на 100% воспользовались предложенным лимитом и разместили в ЦБ 991,2 млрд руб., что стало рекордным объемом размещения в рамках недельного аукциона с момента возобновления депозитных аукционов в августе 2016 г. Количество банков-участников аукциона также составило рекордную отметку, достигнув 233 организаций. Ставка MosPrime o/n подросла пока незначительно (+2 б.п.), однако уже завтра, когда средства фактически уйдут из системы на депозиты в ЦБ, стоимость ликвидности может отреагировать дальнейшим ростом и вернуться на уровень ключевой ставки регулятора. На валютном рынке рублю вновь не удалось толком закрепиться ниже 59 в паре с долларом, так как рынок нефти продолжил демонстрировать весьма волатильную динамику. Поздно вечером инвесторы будут ожидать традиционный прогноз института API по запасам и добыче нефти в США. Благоприятные для рынка данные могли бы позволить вернуться цене на нефть по марке Brent выше 52,5 долл. за баррель, что дало бы рублю новые шансы для закрепления ниже 59 по доллару. Однако возможен и обратный сценарий, при котором рублю в случае снижения нефтяных котировок придется защищать отметку в 59,2 по доллару".