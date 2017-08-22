Цена барреля нефти марки Brent консолидируется под сопротивлением уровня 53$ в ожидании публикации статистики о запасах нефти в США - ИК "Финам"

"По отчету консалтинговой компании Petro-Logistics, занимающейся отслеживанием перемещений танкеров, объем поставок нефти ОПЕК в августе может сократиться до 32,8 млн барр в день, что ниже максимумов июля. Цена барреля нефти марки Brent консолидируется под сопротивлением уровня 53$ в ожидании публикации статистики о запасах нефти в США от API и EIA, по итогам которой котировки «чёрного золота» будут выбирать направление движения. По прогнозам агентства Bloomberg запасы сырой нефти снизятся на 3.46 млн/б.", - отмечает аналитик ИК "Финам" Сергей Дроздов.