"Атон" снизил рейтинг акций "Энел Россия" до "держать" в связи с ростом котировок

Инвестиционная компания (ИК) "Атон" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с 1,2 рубля до 1,31 рубля, говорится в обзоре ИК.

Между тем рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". "Потенциал роста рыночной стоимости подорожавших за текущий год акций "Энел Россия" до нового прогнозного уровня в настоящее время составляет всего 3%, что соответствует рекомендации "держать", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Энел Россия", основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет 1,22 рубля, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 1,26 рубля за штуку.