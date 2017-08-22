Доллар уповает на Йеллен - eToro

Американская валюта сегодня восстанавливается по всему спектру рынка, подпитываемая надеждами на «ястребиный» тон главы ФРС Дж. Йеллен в рамках предстоящего симпозиума в Джексон-Хоу, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. По мере приближения этого события участники рынка попытались абстрагироваться от политических передряг в Вашингтоне и драмы вокруг КНДР, что создало условия для отскока доллара.

Также благотворно на динамике валюты сказались общие признаки угасания бегства от рисков, обусловившие повышение доходности трежерис. На этом фоне пара USD/JPY отскочила от минимумов и вернулась выше отметки 109.00, хотя сопротивление в районе 109.50 пока не сдается. Нов целом на рынках ощущается напряженность, и торги проходят в режиме ожидания – все внимание игроков направлено на симпозиум в Вайоминге.

"Позитивным для доллара сценарием станет потенциальный сигнал со стороны Йеллен о намерении регулятора продолжить ужесточение политики в этом году, - указывает П. Салас. - Усилить этот эффект может осторожная риторика главы ЕЦБ Драги, хотя и евро не оставляет надежд на обещание приступить к сворачиванию стимулов в обозримом будущем. Вероятнее всего, в свете все еще не дотягивающей до целевых уровней инфляции, Драги не станет «бежать впереди паровоза» и давать рынкам ложные надежды. Хотя и от Йеллен вряд ли стоит ждать откровенно агрессивного тона в отношении повышения ставок. От события выиграет валюта, которая будет меньше ждать позитива, и понижательные риски в этом плане смещены скорее в сторону евро".