Курс доллара корректируется после вчерашнего ослабления - Forexite

В преддверии пятничного выступления председателя ФРС США Йеллен на конференции в Джексон Холл наблюдается некоторое усиление курса доллара после вчерашнего ослабления, отмечают аналитики Forexite. В пятницу на конференции также выступит президент ЕЦБ Драги, однако ожидается, что он не будет делать заявлений относительно планируемых изменений в кредитно-денежной политике банка.

Индекс ZEW в Германии вышел ниже ожиданий и оказывает давление на курс евро. Также наблюдается ослабление фунта, поддержку курсу не смогли оказать сегодняшние положительные данные в Великобритании. Стоит отметить положительное сальдо бюджета правительства и более значительный рост объемов промышленных заказов.

Сегодня внимание инвесторов направлено на данные об уровне розничных продаж в Канаде. Завтра выйдут предварительные данные об уровне деловой активности в Японии, еврозоне и США.