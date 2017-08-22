Нашими фаворитами на рынке ОФЗ остаются среднесрочные выпуски с фиксированным купоном -"ВТБ Капитал"

Аналитики "ВТБ Капитала" ожидают, что в сентябре Банк России возобновит цикл смягчения денежно-кредитной политики, говорится в обзоре инвестбанка.

В связи с этим фаворитами аналитиков "ВТБ Капитала" на рынке ОФЗ остаются среднесрочные выпуски с фиксированным купоном.