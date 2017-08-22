Торговый диапазон на сегодня: 58,60 – 59,40 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Сегодняшнюю торговую сессию на Московской бирже рубль начал с отметки 59,00 руб./долл., нацвалюта укрепляется благодаря слабеющему доллару. Причиной этому являются новые санкции Вашингтона в отношении китайских компаний с целью заставить власть Поднебесной принимать более действенные шаги по ядерной программе КНДР. В свою очередь, нарастающая геополитическая напряженность заставляет инвесторов выводить средства из высокорисковых активов в защитные. Таким образом, цены на золото достигают очередных максимумов. Вчера желтый металл торговался в районе отметки 1292 доллара за тройскую унцию. Ситуация на рынке нефти остается относительно стабильной. По сравнению со вчерашним днем стоимость сырья снизилась, но сегодня утром снова вышла в плюс. Позитивным фоном для этого стали признаки постепенного выравнивания баланса спроса и предложения на рынке. Из важных событий недели стоит отметить выступление главы ЕЦБ Марио Драги в среду, 23 августа. Кроме того, в этот же день в 17.30 по мск будут опубликованы данные о запасах нефти в США. Аналитики прогнозируют, что запасы сократятся на 3,37 млн баррелей. В случае если их ожидания оправдаются, рубль получит поддержку и продолжит рост. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня: 58,60 – 59,40 руб./долл.", - комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.