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22 августа 2017 года 13:51
Торговый диапазон на сегодня: 58,60 – 59,40 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Сегодняшнюю торговую сессию на Московской бирже рубль начал с отметки 59,00 руб./долл., нацвалюта укрепляется благодаря слабеющему доллару. Причиной этому являются новые санкции Вашингтона в отношении китайских компаний с целью заставить власть Поднебесной принимать более действенные шаги по ядерной программе КНДР. В свою очередь, нарастающая геополитическая напряженность заставляет инвесторов выводить средства из высокорисковых активов в защитные. Таким образом, цены на золото достигают очередных максимумов. Вчера желтый металл торговался в районе отметки 1292 доллара за тройскую унцию. Ситуация на рынке нефти остается относительно стабильной. По сравнению со вчерашним днем стоимость сырья снизилась, но сегодня утром снова вышла в плюс. Позитивным фоном для этого стали признаки постепенного выравнивания баланса спроса и предложения на рынке. Из важных событий недели стоит отметить выступление главы ЕЦБ Марио Драги в среду, 23 августа. Кроме того, в этот же день в 17.30 по мск будут опубликованы данные о запасах нефти в США. Аналитики прогнозируют, что запасы сократятся на 3,37 млн баррелей. В случае если их ожидания оправдаются, рубль получит поддержку и продолжит рост. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня: 58,60 – 59,40 руб./долл.", - комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.
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22 августа 2017 года 18:11
Цена барреля нефти марки Brent консолидируется под сопротивлением уровня 53$ в ожидании публикации статистики о запасах нефти в США - ИК "Финам"
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.22 августа 2017 года 16:25
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Фондовые индексы США слабо изменились в понедельник. Азиатские фондовые индексы растут благодаря корпоративной отчетности. Нефть дорожает после падения накануне, Brent торгуется у $51,8 за баррель. читать дальше
.21 августа 2017 года 17:55
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.21 августа 2017 года 12:50
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"Цены на нефть основных эталонных сортов достигли максимальных уровней за последнюю неделю после того, как стало известно, что в США второй раз за месяц сократилось число буровых установок, - констатирует аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. - По данным Libertex, контракты Brent со... читать дальше
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