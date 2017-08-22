Brent продолжит колебания в диапазоне 48-55 долларов за баррель до конца лета - ГК "Форекс Клуб"

Цены на нефть основных эталонных сортов не смогли закрепиться вблизи месячных максимумов и оказались под давлением на открытии недели по мере того, как участники рынка с опаской ждут данных по запасам и добыче из США, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в октябре на бирже ICE в Лондоне 22 августа в 11:00 по московскому времени торговались на уровне 51,60 доллара за баррель, теряя с открытия недели 2,1%. Американский эталон WTI находился в районе 47,84, подешевев за этот период на 1,7%.

Агентство энергетической информации США опубликует свой традиционный еженедельный отчет по динамике коммерческих запасов и добыче за предыдущую неделю в среду в 17:30 мск. Согласно опросам информационного агентства Bloomberg, медиана прогнозов предполагает снижение запасов на 3,5 миллиона баррелей.

На прошлой неделе этот отчет оказался смешанным. С одной стороны, мы увидели снижение запасов на 9,2 миллиона баррелей, а с другой, рост добычи на 79 тысяч баррелей в сутки. И если падение запасов в сезон отпусков вполне объяснимо, то такое значительное, для одной недели, увеличение добычи стало поводом для опасений, что сланцевые компании в 2017 году могут вывести на рынок гораздо больше нефти, чем ожидалось ранее.

Благо, в конце недели Baker Hughes зафиксировала второе за месяц снижение числа буровых, и это несколько успокоило участников рынка. Правда, теперь данные по запасам ожидаются с опаской и на относительно высоких уровнях, на которых котировки оказались вчера, трейдеры охотно продают свои контракты.

"В целом, новостной фон по-прежнему остается смешанным, - резюмирует В. Полховский. - На каждую позитивную новость есть своя негативная. Полагаю, что мы продолжим колебания в диапазоне 48-55 долларов за баррель до конца лета".