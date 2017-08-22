BofA-ML поднял оценку GDR Роснефти на 10%, подтвердив рейтинг "покупать"

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Москва. 22 августа. ИНТЕРФАКС - Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN) с $6,15 до $6,75 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Мы пересмотрели модель оценки "Роснефти" и пришли к выводу, что рынок не в полной мере учитывает позитивные изменения, которые могут стать катализатором роста стоимости акций этой компании. По нашим оценкам, к ним относятся: увеличение освобожденной от уплаты налогов добычи нефти на новых месторождениях, качественно новый подход к расширению газового бизнеса и новая стратегия, которая фокусируется на оптимизации затрат. Потенциальные налоговые льготы для зрелых месторождений являются катализатором в краткосрочной перспективе", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Роснефти", основанный на оценках аналитиков 18 инвестиционных банков, составляет $6,07 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет $5,06 за штуку.