Рубль укрепляется несмотря на снижение цен на нефть - Бинбанк

"По итогам недели курсу рубля к доллару удалось незначительно вырасти даже при снижении цен на нефть, - констатирует главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. - Усилению позиций валют некоторых стран с формирующимися рынками (Аргентины, ЮАР) способствовали локальные факторы, но в целом преобладало влияние более взвешенной оценки инвесторами вероятности эскалации конфликта на корейском полуострове. Кроме того, в протоколах последних заседаний ФРС США и ЕЦБ по-прежнему прослеживалась обеспокоенность отставанием инфляции от целевого уровня, что пока исключает возможность ускоренного повышения процентных ставок в развитых странах. На следующей неделе состоится ежегодный симпозиум в Джексон, на котором регуляторы могут еще более четко обозначить подходы к нормализации монетарной политики. Возможно, уверенность Дж. Йеллен в достижении целевого уровня инфляции в 2018 года и необходимости еще одного повышения ставки в 2017 г. позволят доллару отыграть часть утраченных позиций".

По мнению эксперта банка, на стороне рубля остаются высокая вероятность устойчивого перехода инфляции в РФ в коридор 3.5-4% и уменьшение инфляционных рисков, которые увеличивают пространство для снижения ключевой ставки и должны поддерживать интерес иностранных инвесторов к рублевым облигациям. При сохранении цен на нефть выше 50 долл./барр. и постепенной стабилизации политических рисков в США и в мире можно ожидать, что курс доллара останется в коридоре 59-60 руб.