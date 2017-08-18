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18 августа 2017 года 16:57
Следующая неделя для нефтяного рынка сохранит умеренную волатильность цен в диапазоне $50,3–52 - Бинбанк
"В пятницу нефтяные цены демонстрируют вялую динамику вблизи уровней $51. Инвесторы переосмысливают некоторые негативные сигналы, полученные ранее на неделе. Резкий рост производства нефти в США, вызванный перезапуском производственных мощностей на Аляске, а также понижательная динамика загрузки китайских НПЗ из-за их ухода на ежегодное техобслуживание, после осмысления фундаментальных причин данных явлений не вызывают у трейдеров панических настроений. Мы полагаем, что следующая неделя для нефтяного рынка сохранит умеренную волатильность цен в диапазоне $50,3–52. Скорее всего, успокаивающее воздействие на участников рынка в очередной раз окажут заявления Мониторингового комитета ОПЕК в понедельник о том, что картель и дальше продолжит соблюдать квоты по сокращению добычи. Также мы полагаем, что рост производства нефти в США на следующей неделе будет более умеренным и вкупе с данными о продолжения сокращения запасов сырой нефти в Штатах поддержит нефтяные цены", - комментирует ситуацию аналитик Бинбанка Антон Покатович.
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18 августа 2017 года 18:33
Нефть торгуется на комфортном уровне как для производителей, так и для потребителей сырья - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
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.18 августа 2017 года 17:27
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.18 августа 2017 года 15:39
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.18 августа 2017 года 11:51
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.18 августа 2017 года 11:12
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.18 августа 2017 года 10:35
До конца 2017 года существенных изменений на нефтяном рынке не предвидится - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
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.18 августа 2017 года 10:29
Цены на нефть основных эталонных сортов снижаются третью неделю подряд на фоне роста добычи в США, но уже чувствуют значительную поддержку вблизи трехнедельных минимумов, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в октябре на... читать дальше
.18 августа 2017 года 10:11
В четверг котировки нефти продолжили торговаться в режиме повышенной волатильности. Обвалившись к отметке 50, актив привлек мощную волну покупок и попытался протестировать уровень 51, финишировав немногим ниже заветного барьера, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов... читать дальше
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