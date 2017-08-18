Следующая неделя для нефтяного рынка сохранит умеренную волатильность цен в диапазоне $50,3–52 - Бинбанк

"В пятницу нефтяные цены демонстрируют вялую динамику вблизи уровней $51. Инвесторы переосмысливают некоторые негативные сигналы, полученные ранее на неделе. Резкий рост производства нефти в США, вызванный перезапуском производственных мощностей на Аляске, а также понижательная динамика загрузки китайских НПЗ из-за их ухода на ежегодное техобслуживание, после осмысления фундаментальных причин данных явлений не вызывают у трейдеров панических настроений. Мы полагаем, что следующая неделя для нефтяного рынка сохранит умеренную волатильность цен в диапазоне $50,3–52. Скорее всего, успокаивающее воздействие на участников рынка в очередной раз окажут заявления Мониторингового комитета ОПЕК в понедельник о том, что картель и дальше продолжит соблюдать квоты по сокращению добычи. Также мы полагаем, что рост производства нефти в США на следующей неделе будет более умеренным и вкупе с данными о продолжения сокращения запасов сырой нефти в Штатах поддержит нефтяные цены", - комментирует ситуацию аналитик Бинбанка Антон Покатович.