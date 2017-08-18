Фондовые индексы продолжат падение - Dukascopy Bank SA

"В пятницу на глобальном рынке акций вновь наблюдаются активные продажи, вызванные терактами в Барселоне. С начала сегодняшнего дня европейские индексы акций снизились в среднем на 1%. В то же время цены на нефть за последние сутки не изменились и колеблются вблизи уровня $51 за баррель марки Brent в ожидании данных по изменению количества буровых установок в США, которые будут опубликованы сегодня вечером. Российские индексы акций снижаются из-за внешнего негативного фона. Во второй половине дня мы ожидаем продолжения падения российских индексов из-за желания инвесторов сократить позиции в высокорискованных активах на фоне возросшей террористической опасности в Европе", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.