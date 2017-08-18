Картина по российскому индексу ММВБ сейчас выглядит негативно - ИК "ФИНАМ"

"Важных данных по экономике США сегодня нет, поэтому текущие настроения на фондовых рынках сохранятся до конца дня. Американские индексы с открытия могут попробовать показать небольшой технический отскок, но по итогам недели все индексы закроются в "минусе". С технической точки зрения, картина по российскому индексу ММВБ сейчас выглядит негативно. Закрытие недели вблизи или ниже отметки 1930 пунктов подтвердит технический разворот рынка с целями коррекции 1850 и 1800 пунктов", - указывает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.