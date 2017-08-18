Тон Йеллен и Драги задаст направление паре EUR/USD - eToro

В пятницу доллар чувствует себя некомфортно, отступая в парах с основными валютами на фоне нового разочарования в администрации Трампа, который отказался от идеи создания совета для консультаций по инвестициям в инфраструктуру, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

Не добавили оптимизма и вчерашние "голубиные" комментарии представителей ФРС Кашкари и Каплана, которые указали на отсутствие необходимости в спешке с повышением ставок. Несмотря на то, что эти чиновники Центробанка известны своей мягкой и осторожной риторикой, это служит дополнительным фактором давления на валюту.

Сегодня до конца дня основные валютные пары вряд ли продемонстрируют более оживленную динамику, хотя отчет по потребительским настроениям Мичиганского университета может внести небольшие временные коррективы в динамику USD. Если показатель отразит рост, давление на валюту может слегка ослабнуть.

"На предстоящей неделе (помимо статистики) немалое внимание рынка привлечет ежегодный симпозиум в Джексон-Хоул, в рамках которого выступят главы ключевых Центробанков. Тон Йеллен и Драги задаст направление паре EUR/USD, которая сейчас обосновалась в диапазоне 1,17-1,18, завершая торговую пятидневку в "минусе" после пяти недель беспрерывного роста. Если Драги попытается охладить ожидания относительно начала сокращения стимулов, евро ускорит падение и протестирует недавние минимумы в районе 1,1680", - указывает специалист eToro.