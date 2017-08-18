Raiffeisenbank снизил оценку ADS VEON на 18%, подтвердив рейтинг "покупать"

Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $6,2 до $5,1 за штуку, сообщается в обзоре Сергея Либина.

Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Понижение оценки ADS VEON связано с ростом чистого долга после приобретения лицензии на частоты 4G в Пакистане и снижением прогнозов итальянского СП Wind Tre", - говорится в обзоре.

В то же время С.Либин отмечает, что ADS VEON остаются привлекательны для покупки благодаря возобновлению роста в России, стабильной дивидендной доходности после изменения дивидендной политики и дополнительным возможностям в связи с запуском коммуникационной платформы VEON.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS VEON, основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $5,26 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $4,02 за штуку.