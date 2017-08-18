"ВТБ Капитал" поднял рейтинг ADS Qiwi до "покупать"

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"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для американских депозитарных акций (ADS) Qiwi (MOEX: QIWI) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", после пересмотра осталась без изменения и составляет $27 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS Qiwi, основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $19,9 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $17,78 за штуку.