Deutsche Bank снизил рейтинг GDR Норникеля до "держать" и оценку на 2%

Deutsche Bank понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $16,1 до $15,8 за штуку, сообщается в обзоре банка.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $16,28 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $14,73 за штуку.