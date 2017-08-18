"ВТБ Капитал" поднял рейтинг ADS Qiwi до "покупать"

"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для американских депозитарных акций (ADS) Qiwi (MOEX: QIWI) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", после пересмотра осталась без изменения и составляет $27 за штуку.