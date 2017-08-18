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18 августа 2017 года 13:47
Рост доллара откладывается - "Аналитика Онлайн"
Котировки черного золота на этой неделе несколько раз пытались пробиться ниже отметки в 50$ за баррель марки Brent, но каждая из этих попыток оказывалась провальной, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Этот позитив на нефтяном рынке оказывает поддержку курсу российской валюты. Однако, главным фактором, который держит рубль на достаточно высоких уровнях - это то, что ЦБ изъял 1 трлн рублей из банковской системы. 150 млрд было изъято в виде облигаций, которые впервые за многие годы вновь начал выпускать Центробанк. Еще 850 млрд было привлечено в виде средств, которые банки разместили на депозитах ЦБ под ставку близкую к 9%. Таким образом, триллион рублей, который потенциально мог пойти на спекуляции с валютой, ушел с рынка. На этом фоне курс доллара на московской бирже держится в районе 59 рублей 40 копеек, евро торгуется в районе отметки 69 рублей 70 копеек, индекс ММВБ упал до 1925 пунктов а котировки нефти марки Brent торгуются в районе 51$ за баррель. "На следующей неделе поддержку российской валюте начнет оказывать еще и налоговая неделя, - полагает Г. Задоя. - Экспортеры будут уплачивать налоги на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Этот фактор традиционно поддерживает курс рубля. В том случае, если не будет каких-то потрясений на международных рынках, то вполне вероятно, что август месяц мы завершим вблизи 59-60 рублей за доллар. Однако, при этом мы не снимаем своих прогнозов по поводу достижения уровня 62-63 рубля за доллар, просто теперь эти прогнозы будут переноситься на более поздние периоды. В работе на финансовых рынках можно говорить о каких-то ценовых уровнях, но говорить о периодах и за какое время будут достигнуты эти уровни - это практически невозможная задача. Поэтому прогноз остается прежним, а вот сроки немного смещаются".
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.18 августа 2017 года 10:35
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.18 августа 2017 года 10:29
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