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18 августа 2017 года 13:20
Рынок акций продолжает коррекцию, цель которой — 1800 пунктов индекса ММВБ в сентябре - ИК "Фридом-Финанс"
На фондовом рынке преобладает негативная динамика, констатирует начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. В топе-20 по обороту нет растущих бумаг. Основным поводом является внешний фон: снижение американского рынка и фьючерсов на основные индексы, а также нежелание игроков оставлять длинные позиции на выходные. Нефть торгуется выше $51 за баррель, прибавляя 0,5% к закрытию (вчерашнему?), но общая негативная динамика на бирже мешает укреплению рубля. Ожидаю, что до конца дня пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 59–60. На локальном рынке в фокусе отчетность ТМК за полугодие. Компания объявила о резком падении рентабельности EBITDA до 13%, это на 4 п.п. ниже, чем годом ранее и объясняется изменением структуры продаж труб. Компания не дала подробных пояснений, почему при общем увеличении продаж на 68 млн тонн и росте выручки на 27% год к году произошли незначительные изменения в EBITDA. "Вероятнее всего, на курсовые разницы наложились резкие изменения в продажах, но для окончательного прояснения ситуации стоит подождать презентации менеджмента, - полагает Г. Ващенко. - Позитивным моментом в отчетности ТМК стало усиление спроса на трубы в США на 36% в связи с увеличением добычи углеводородов. В России динамика хуже: спрос на наиболее маржинальные трубы большого диаметра (ТБД) сократился, и ситуацию с общим спросом выправил лишь сезонный фактор. Однако суммарный спрос все равно упал на 6%. Компания ожидает, что спрос на ТБД восстановится в текущем квартале с началом нового цикла работ, но изменения цен не произойдет. Таким образом, можно ожидать от российского сегмента выручки на уровне $800 млн и EBITDA около $100 млн. Позитивные ожидания сохраняются на 3-й квартал в связи с ростом добычи в США. Могут увеличить добычу сланцевые производители, хотя далеко не для всех уровень цен на нефть в $50 за баррель окупает затраты на бурение. Тем не менее, если тенденция сохранится, в американском сегменте по итогам июля-сентября можно ожидать выручки не менее $260 млн и EBITDA $23 млн". Реакция инвесторов на отчетность оказалась резко негативной: котировки акций ТМК снизились на 5,2%, до минимума с середины июля. Это может быть связано с падением рентабельности EBITDA и, как следствие, ростом долговой нагрузки. Вероятно, компания может отказаться от выплаты промежуточного дивиденда. На рынке в целом эксперт ИК ожидает сохранения негативной динамики, индекс ММВБ может снизиться до 1920 п. Однако панических настроений нет, рынок просто продолжает коррекцию, цель которой — 1800 пунктов в сентябре.
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