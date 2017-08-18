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18 августа 2017 года 12:54
Данные за июль указывают на замедление роста экономики РФ - БКС
Ежемесячный отчет Росстата показал, что в июле рост российской экономики начал замедляться после сильной динамики во 2К17 (ВВП +2.5% г/г), указывает главный экономист БКС Глобал Маркетс Владимир Тихомиров. Самая сильная динамика из всех сегментов отмечалась в строительной отрасли (индикатор инвестиций): объемы строительства выросли на 7.1% г/г против +5.3% в июне и +3.8% в мае. Инвестиции в основные средства увеличились на 4.8% г/г в 1П17, а значит, во 2К17 рост превысил 7% г/г (против 2.3% в 1К17) – максимальные темпы за последние пять лет. В то же время во всех остальных сегментах динамика остается довольно слабой. Рост розничных продаж замедлился до 1% г/г (с 1.2% в июне), падение объемов выпуска в сельском хозяйстве усилилось до -2.9% г/г (с -1.3% в июне), объемы платных услуг населению сократились на 0.8% г/г (против -1% в июне), а объемы жилищного строительства продолжили снижаться (-5.4% г/г против -6.6% в июне). После нулевого роста в июне реальные располагаемые доходы возобновили падение в июле (-0.9% г/г), несмотря на некоторое ускорение роста реальных зарплат (+4.6% г/г против +3.9% в июне). Уровень безработицы остался стабильно невысоким – 5.1%. "Разовые факторы, поддержавшие экономику во 2К17 – календарный и погодный – потеряли свою актуальность, - комментирует эксперт БКС. - Продолжительный тренд на укрепление рубля также завершился три месяца назад, а значит, недавний рост потребления, вызванный сильной национальной валютой, может скоро закончиться. Из позитивных моментов отметим, что низкая инфляция и снижение стоимости заимствований продолжат оказывать стимулирующее влияние на экономику и население в ближайшие месяцы, и, следовательно, инвестиции останутся основным драйвером экономического роста. Тем не менее, на наш взгляд, шансы на существенное ускорение динамики невысоки: в этом году ВВП России вряд ли заметно превысит темпы роста 1П17 (1.5% г/г)". Также В. Тихомиров отмечает, что экономика продолжает рост за счет всего одного, но важного фактора – инвестиций, что вызвано сохраняющимися инфраструктурными расходами, но недостаточно, чтобы компенсировать слабость других компонентов ВВП. Эксперт сохраняет осторожный взгляд на перспективы роста экономики в этом году, несмотря на сильную динамику во 2К17.
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