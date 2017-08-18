Вероятно, стоимость золота продолжит расти - Dukascopy Bank SA

Золото предпринимает попытку обновить максимум 2017 года. Предыдущие три торговые сессии стоимость драгметалла постепенно росла. Так, вчера торги завершились на отметке 1288,51, где рост золота составил 0,32% по отношению к доллару США. Увеличению спроса на безопасные активы способствуют беспокойства участников рынка о проведении Трампом обещанных реформ, а также теракт в Барселоне. Вероятно, стоимость золота продолжит расти, так как его добыча сокращается. Технические индикаторы подтверждают это, сигнализируя о покупке, указывают специалисты Dukascopy Bank SA.