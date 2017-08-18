.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Наш базовый сценарий предполагает движение пары доллар/рубль во 2 полугодии в диапазоне 58-62 руб/долл. - Промсвязьбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
18 августа 2017 года 12:06
Наш базовый сценарий предполагает движение пары доллар/рубль во 2 полугодии в диапазоне 58-62 руб/долл. - Промсвязьбанк
"К началу 3 кв. рубль оставался несколько переоцененным по отношению к нефтяным котировкам, и на горизонте ближайших месяцев эта переоценка может нивелироваться, - уверены эксперты Промсвязьбанка. - Способствовать коррекции рубля во 2 пол. 2017 г. могут: постепенное уменьшение оптимизма в отношении валют EM и сезонная слабость счета текущих операций в 3 кв. Ключевыми факторами, определяющими динамику рубля на горизонте второго полугодия, на наш взгляд, являются: динамика нефтяного рынка, общее отношение глобальных инвесторов к риску развивающихся стран и платежный баланс". Во втором полугодии аналитики банка ожидают восстановление нефтяных котировок в район 51-56 долл/барр.: "Предпосылок для сильного "аппетита к риску" на глобальных рынках, подобному ситуации в 1 кв., мы не наблюдаем. Видим риски для всей группы валют emerging markets со стороны неопределенности в отношении экономических стимулов Д.Трампа и перспектив постепенного ужесточения монетарных курсов ведущих ЦБ. Отдельным фактором риска для рубля может стать рост геополитической напряженности. В нашем базовом сценарии мы исходим из того, что масштабного ухудшения отношений между РФ и Западом не произойдет, соответственно сильного роста страновой премии мы не увидим". Базовый сценарий специалистов Промсвязьбанка предполагает движение пары доллар/рубль во 2 пол. в диапазоне 58-62 руб/долл., риски движения в сторону верхней границы этого диапазона в 3 кв. и консолидацию вблизи уровня в 60 руб/долл. к концу года. В случае реализации геополитических рисков, либо новой волны снижения нефтяных котировок видим риски роста пары доллар/рубль в район 65-67 руб/долл. (на текущий момент эксперты не считают такой сценарий базовым).
.
18 августа 2017 года 18:33
Нефть торгуется на комфортном уровне как для производителей, так и для потребителей сырья - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Сегодня нефть Brent торгуется на уровне вчерашнего закрытия, - комментирует старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков. - С июня текущего года нефть показала сильный рост, около 20%. Нефть ожидаемо не смогла преодолеть вверх сильный уровень сопротивления, уровень Фибоначчи - 53... читать дальше
.18 августа 2017 года 17:27
Цены на нефть марки Brent вчера достигли 50 долларов за баррель на фоне определенного скептицизма по поводу сокращения предложения на рынке, отмечает глава исследований макроэкономики и сырьевых рынков, Julius Baer Норберт Рюкер. Характерна реакция рынка на еженедельный отчет нефтяной... читать дальше
.18 августа 2017 года 16:57
Следующая неделя для нефтяного рынка сохранит умеренную волатильность цен в диапазоне $50,3–52 - Бинбанк
"В пятницу нефтяные цены демонстрируют вялую динамику вблизи уровней $51. Инвесторы переосмысливают некоторые негативные сигналы, полученные ранее на неделе. Резкий рост производства нефти в США, вызванный перезапуском производственных мощностей на Аляске, а также понижательная динамика загрузки... читать дальше
.18 августа 2017 года 15:39
В пятницу доллар чувствует себя некомфортно, отступая в парах с основными валютами на фоне нового разочарования в администрации Трампа, который отказался от идеи создания совета для консультаций по инвестициям в инфраструктуру, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов... читать дальше
.18 августа 2017 года 12:27
На фоне растущего спроса со стороны Азии, а также соглашения ОПЕК+, на глобальном рынке нефти формируется избыток спроса, по итогам 1 полугодия оцениваемый в 142 тыс. барр./день в среднем, отмечают эксперты Промсвязьбанка. На 2-е полугодие Минэнерго США также прогнозирует сохранение избытка спроса... читать дальше
.18 августа 2017 года 12:25
Золото предпринимает попытку обновить максимум 2017 года. Предыдущие три торговые сессии стоимость драгметалла постепенно росла. Так, вчера торги завершились на отметке 1288,51, где рост золота составил 0,32% по отношению к доллару США. Увеличению спроса на безопасные активы способствуют... читать дальше
.18 августа 2017 года 11:51
"Накануне поддержку рынку нефти оказала публикация предварительных данных о снижении запасов нефти на крупнейшем в США терминале в Кушинге. Сегодня из значимой статистики по нефтяному рынку ожидается публикация данных по количеству буровых установок в США в 20:00 мск. Краткосрочный ориентир по... читать дальше
.18 августа 2017 года 11:12
Спокойствию рынков не было суждено долго продержаться, отмечает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. Теракт в Барселоне, а также новости о разногласиях Трампа с высокопоставленными чиновниками в США вызвали новую волну распродаж. Индекс Доу Джонс и S&P 500 упали ещё более резко и к... читать дальше
.18 августа 2017 года 10:35
До конца 2017 года существенных изменений на нефтяном рынке не предвидится - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
В последнее время котировки нефти марки Brent колеблются в диапазоне 50-53 доллара за баррель, констатирует эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Якушев. Основной причиной повышательной динамики нефтяных цен является сокращение коммерческих запасов нефти в США на протяжении нескольких... читать дальше
.18 августа 2017 года 10:29
Цены на нефть основных эталонных сортов снижаются третью неделю подряд на фоне роста добычи в США, но уже чувствуют значительную поддержку вблизи трехнедельных минимумов, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в октябре на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.