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17 августа 2017 года 19:19
Рост нефтяных котировок во второй половине дня поддержал российский рынок акций - ИК "Фридом-Финанс"
Рост нефтяных котировок во второй половине дня поддержал российский рынок, однако по итогам торгов 17 августа основные российские индексы закрылись разнонаправленно, отмечает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич. К окончанию сессии нефть марки Brent смогла подняться в район $50,8 за баррель, что способствовало покупкам отечественных активов. При этом ситуация на внешних фондовых площадках поддерживала «медведей». В Европе к концу дня основные индексы теряли до 0,5%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 снизились на 0,4%. На таком внешнем фоне индекс ММВБ к закрытию снизился на символические 0,07%, удержав позиции выше 1940 пунктов, а индекс РТС за счет продолжающегося укрепления рубля вырос на 0,4%, до 1034 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Башнефти и Акрона, поднявшиеся более чем на 4,5%. Хуже рынка закрылись НЛМК и Московская биржа, упавшие на 2%. Эксперт отметил, что ситуация на внешних фондовых площадках уже завтра может измениться, что в случае сохранения позитивной динамики на рынке энергоносителей в эту пятницу, 18 августа, будет способствовать возвращению индекса ММВБ в район 1950 пунктов. На валютной секции Московской биржи с самого начала торгов рубль чувствовал себя очень уверенно за счет поддержки со стороны налогового периода. Возобновление роста нефтяных котировок позволило рублю укрепиться по отношению к основным мировым валютам. К окончанию основной сессии доллар снизился на 0,1%, до 59,3 рубля, евро упал на 0,5%, до 69,6. Эксперт указывает, что американская валюта из-за давления, которое на нее оказывает налоговый период и высокий спрос на рублевую ликвидность, сделала еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на отметке 59 рублей. Не исключаю, что уже в ближайшие сессии данный уровень будет протестирован. Его пробой может стать сигналом к дальнейшему снижению доллара и увеличить вероятность достижения им отметки 57,5 рубля. "В рамках вечерней сессии нефть марки Brent может попытаться продолжить рост и подняться выше $51 за баррель, что будет способствовать спросу на российские активы. Ожидаю, что во второй половине торгов американские площадки отыграют часть своих потерь. В результате рубль и фьючерс на индекс РТС закончат «вечерку» на положительной территории, благодаря чему будут созданы предпосылки для роста российского фондового рынка на открытии в пятницу", - прогнозирует аналитик ИК "Фридом-Финанс".
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17 августа 2017 года 15:56
"Бычий" тренд преобладал на вчерашних торгах промышленными металлами, указывает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Цены на разные металлы выросли на 2-5%, а цена цинка достигла самого высокого уровня за последние 10 лет на фоне резкого падения добычи в Китае и возобновившихся... читать дальше
.17 августа 2017 года 14:49
Стабилизацию в нефтяных контрактах мы сможем увидеть у отметки $48,5 за баррель марки Brent - Dukascopy Bank SA
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.17 августа 2017 года 14:28
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.17 августа 2017 года 13:32
На нефтяном рынке идет ребалансировка, что соответствует сезонным тенденциям и помогает ценам удержаться выше $50 - Sberbank CIB
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.17 августа 2017 года 13:12
"Вчера золото полностью отыграло потери вторника, где его рост против доллара составил 0,96%. В четверг стоимость драгметалла вновь демонстрирует рост, где в 10:30 мск золото торговалось около отметки 1290. В случае усиления "бычьих" настроений ближайшей целью для пары будет являться месячная R1... читать дальше
.17 августа 2017 года 12:43
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.17 августа 2017 года 12:09
"Рынок нефти начинает обращать меньше внимания на сезонное сокращение запасов в США. Опубликованные накануне данные по запасам от Минэнерго США свидетельствовали о продолжении сезонной тенденции к сокращению запасов (-9 mn bbl вместо ожидавшихся -3 mn bbl). Тем не менее, рынок предпочел... читать дальше
.17 августа 2017 года 10:41
"Цены на нефть основных эталонных сортов снова оказались на самых низких уровнях за три недели по мере того, как позитив от падения запасов в США был нивелирован негативом от роста добычи. Опубликованные вчера данные по динамике запасов и добыче в США оказались противоречивыми. С одной стороны, мы... читать дальше
.17 августа 2017 года 10:21
В среду нефть Brent вернулась к снижению после небольшой передышки. Актив снова встретил поддержку на попытках движения к отметке 50, хотя понес внушительные внутридневные потери, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Нефтяные... читать дальше
.17 августа 2017 года 09:45
Американские фондовые индексы завершили торги в среду умеренным ростом. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в четверг. Цены на нефть поднимаются в четверг. читать дальше
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