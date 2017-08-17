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17 августа 2017 года 17:35
Российский рынок акций торгуется в слабом плюсе - УК "Райффайзен Капитал"
В четверг, 17 августа, российский рынок торгуется в слабом плюсе (+0,1% по индексу ММВБ и +0,2% по РТС), несмотря на дешевеющую на 0,6% нефть и торгующиеся в красной зоне западные площадки, отмечает аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. Brent спот пробила уровень $50 за баррель еще вчера, и сегодня продолжила двигаться в сторону $49 (-0,4% с открытия). Статистика Минэнерго США, хоть и подтвердила данные API по сокращению запасов на 9 млн баррелей, но разочаровала инвесторов ростом добычи на рекордные за последние 5 недель 79 тыс баррелей в сутки. Добыча уже пробила 9,5 млн б/с, вплотную приблизившись к максимальным уровням июля 2015 года, 9,6 млн б/с, что создает угрозу для удержания баланса на энергетическом рынке. Протоколы ФРС США по итогам заседания 25-26 июля не внесли ясности в дальнейшие планы регулятора касательно повышения ставки или сокращения активов на балансе, поэтому курс доллара (индекс DXY) торгуется в боковике. В лидерах роста сегодня на российском рынке акции Акрона (+4,8%) – после того как компания объявила о выплате промежуточных дивидендов за полугодие, что должно обеспечить 7% доходности. Продолжают расти акции ритейлеров (Лента +2,2%; Дикси +1,4%) на фоне крепкого курса рубля. Среди аутсайдеров – акции телекомов: Мегафон (-1,8%), МТС (-1,3%), после выхода новостей о том, что Минкомсвязи может ограничить иностранное владение в компаниях – «точках обмена траффика» до 20%, при том что все сотовые операторы в России сейчас нарушают это потенциальное условие.
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17 августа 2017 года 15:56
"Бычий" тренд преобладал на вчерашних торгах промышленными металлами, указывает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Цены на разные металлы выросли на 2-5%, а цена цинка достигла самого высокого уровня за последние 10 лет на фоне резкого падения добычи в Китае и возобновившихся... читать дальше
.17 августа 2017 года 14:49
Стабилизацию в нефтяных контрактах мы сможем увидеть у отметки $48,5 за баррель марки Brent - Dukascopy Bank SA
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.17 августа 2017 года 14:28
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.17 августа 2017 года 13:32
На нефтяном рынке идет ребалансировка, что соответствует сезонным тенденциям и помогает ценам удержаться выше $50 - Sberbank CIB
На нефтяном рынке в настоящее время идет ребалансировка, и это соответствует сезонным тенденциям и помогает котировкам нефти Brent удерживаться выше $50 баррель, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. При этом, как ожидают аналитики... читать дальше
.17 августа 2017 года 13:12
"Вчера золото полностью отыграло потери вторника, где его рост против доллара составил 0,96%. В четверг стоимость драгметалла вновь демонстрирует рост, где в 10:30 мск золото торговалось около отметки 1290. В случае усиления "бычьих" настроений ближайшей целью для пары будет являться месячная R1... читать дальше
.17 августа 2017 года 12:43
Российские еврооблигации в среду практически не изменялись, ожидая новых драйверов и в условиях летнего затишья, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Ольга Николаева. Суверенные бумаги снизились в доходности на 1 б.п. Доходность наиболее длинного "бенчмарка" Russia-47 на текущий момент... читать дальше
.17 августа 2017 года 12:09
"Рынок нефти начинает обращать меньше внимания на сезонное сокращение запасов в США. Опубликованные накануне данные по запасам от Минэнерго США свидетельствовали о продолжении сезонной тенденции к сокращению запасов (-9 mn bbl вместо ожидавшихся -3 mn bbl). Тем не менее, рынок предпочел... читать дальше
.17 августа 2017 года 10:41
"Цены на нефть основных эталонных сортов снова оказались на самых низких уровнях за три недели по мере того, как позитив от падения запасов в США был нивелирован негативом от роста добычи. Опубликованные вчера данные по динамике запасов и добыче в США оказались противоречивыми. С одной стороны, мы... читать дальше
.17 августа 2017 года 10:21
В среду нефть Brent вернулась к снижению после небольшой передышки. Актив снова встретил поддержку на попытках движения к отметке 50, хотя понес внушительные внутридневные потери, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Нефтяные... читать дальше
.17 августа 2017 года 09:45
Американские фондовые индексы завершили торги в среду умеренным ростом. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в четверг. Цены на нефть поднимаются в четверг. читать дальше
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