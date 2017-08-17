Российский рынок акций торгуется в слабом плюсе - УК "Райффайзен Капитал"

В четверг, 17 августа, российский рынок торгуется в слабом плюсе (+0,1% по индексу ММВБ и +0,2% по РТС), несмотря на дешевеющую на 0,6% нефть и торгующиеся в красной зоне западные площадки, отмечает аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова.

Brent спот пробила уровень $50 за баррель еще вчера, и сегодня продолжила двигаться в сторону $49 (-0,4% с открытия). Статистика Минэнерго США, хоть и подтвердила данные API по сокращению запасов на 9 млн баррелей, но разочаровала инвесторов ростом добычи на рекордные за последние 5 недель 79 тыс баррелей в сутки. Добыча уже пробила 9,5 млн б/с, вплотную приблизившись к максимальным уровням июля 2015 года, 9,6 млн б/с, что создает угрозу для удержания баланса на энергетическом рынке.

Протоколы ФРС США по итогам заседания 25-26 июля не внесли ясности в дальнейшие планы регулятора касательно повышения ставки или сокращения активов на балансе, поэтому курс доллара (индекс DXY) торгуется в боковике.

В лидерах роста сегодня на российском рынке акции Акрона (+4,8%) – после того как компания объявила о выплате промежуточных дивидендов за полугодие, что должно обеспечить 7% доходности. Продолжают расти акции ритейлеров (Лента +2,2%; Дикси +1,4%) на фоне крепкого курса рубля.

Среди аутсайдеров – акции телекомов: Мегафон (-1,8%), МТС (-1,3%), после выхода новостей о том, что Минкомсвязи может ограничить иностранное владение в компаниях – «точках обмена траффика» до 20%, при том что все сотовые операторы в России сейчас нарушают это потенциальное условие.