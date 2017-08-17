ЦБ РФ может снизить ключевую ставку в сентябре и декабре шагом в 25 б.п. - Промсвязьбанк

Замедлившаяся в июле инфляция оставляет ЦБ РФ возможности для продолжения смягчения денежно-кредитной политики, полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Александр Полютов.

"Вероятность того, что инфляция по итогам года сможет достичь таргета ЦБ в 4%, достаточно высока. На наш взгляд, это дает возможность Центральному банку продолжать смягчение денежно-кредитной политики. В этом году мы ждем еще два понижения ключевой ставки шагом в 25 базисных пунктов (б.п.)", - сказал эксперт на пресс-брифинге в четверг. По его ожиданиям, ЦБ будет снижать ставку на своих опорных заседаниях в сентябре и декабре.

Несмотря на вероятное снижение ставки, по словам аналитика, интерес нерезидентов к российскому госдолгу сохранится.

"С точки зрения привлекательности ОФЗ для иностранцев, то она сохраняется, поскольку реальные ставки по-прежнему интересные. Конкурентов для нас среди локальных бумаг в мире достаточно немного - по уровню доходности это Турция и Бразилия, но по реальным ставкам Россия выглядит лучше. В этом контексте спрос нерезидентов на российский долг будет сохраняться, и игра в carry trade будет продолжаться", - отметил эксперт.

На первичном рынке корпоративных облигаций в настоящее время наблюдается затишье, связанное с летним периодом отпусков, а также с новыми регуляторными требованиями. Оживление рынка, по мнению аналитика Промсвязьбанка, может произойти в четвертом квартале.

"Летний сезон и регуляторные изменения привели к тому, что мы видим некоторое затишье, которое продлится, вероятно, весь третий квартал, пока эмитенты, в том числе крупные игроки, будут стараться получать рейтинги российских агентств. Это процесс трудоемкий и продолжительный, но, тем не менее, мы видим, что с периодичность раз в неделю появляются новые имена, которые получили рейтинг, и эти эмитенты могут претендовать на то, чтобы выходить на первичный рынок. Но, наверное, более массовые размещения - это вопрос четвертого квартала", - сказал эксперт.

При этом, как отметил А.Полютов, спрос на бонды качественных заемщиков на фоне профицита ликвидности сохраняется.

"По корпоративным бумагам мы видим сохранение интереса к качественным эмитентам с рейтингом "BB" и выше. Однако продолжается и поиск доходности, поэтому интерес к понятным качественным заемщикам с рейтингами "BB-" и "B+", по которым сохраняется привлекательная доходность, также остается. Наиболее востребованы сейчас будут "длинные" на срок от пяти лет бумаги качественных эмитентов", - добавил он.

"В целом спрос на бонды российских эмитентов надежного качества остается достаточно высоким, поскольку рост кредитования в целом по рынку ограничен, и тот избыток ликвидности, который присутствует в системе, банки могут вкладывать в облигации", - подытожил эксперт.