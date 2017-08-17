Прогнозируемое ослабление рубля не отразится на доходности корпоративных бондов и ОФЗ - БКС

"Как отразится на российских облигациях вероятное снижение ключевой ставки до 8-8,5% и прогнозируемое на осень ослабление рубля? Снижение ключевой ставки ЦБ неминуемо ведет к снижению доходности по облигациям, в том числе корпоративным, а, следовательно, и к росту номинальной стоимости этих облигаций, - полагает ведущий инвестиционный консультант ФГ БКС Сергей Скоробогатов. - С учетом достижения в этом году в России исторически низкого уровня инфляции вероятность таких событий очень высокая, по крайней мере, до конца текущего года. Ослабление рубля, которое ожидается в пределах 5-8%, никак не повлияет на доходность корпоративных облигаций и ОФЗ. Привлекательность, конечно же, снизится по сравнению с текущими доходностями, но тем не менее, останется интересной, если сопоставить их с «будущими» ставками по депозитам, которые тоже уменьшатся на фоне сокращения ключевой ставки. Как показывают последние несколько лет, а также новости последнего месяца, российский рынок облигаций весьма устойчив к геополитическим событиям. По большому счету, им движут только ожидания по инфляции и политика ЦБ. Мы считаем, что в текущей ситуации стоит обратить внимание на длинные ОФЗ с погашением через 10-12 лет, ОФЗ-29006 с плавающей ставкой, а также корпоративные облигации строительной компании ПИК БО-4 об.".