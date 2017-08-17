Промышленные металлы: прилив поднимает все лодки - Julius Baer

"Бычий" тренд преобладал на вчерашних торгах промышленными металлами, указывает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Цены на разные металлы выросли на 2-5%, а цена цинка достигла самого высокого уровня за последние 10 лет на фоне резкого падения добычи в Китае и возобновившихся опасений по поводу нехватки предложения.

По остальным металлам в секторе наблюдался рост котировок, обусловленный прежде всего улучшением настроений в секторе, нежели фундаментальными изменениями в спросе и предложении. Новости о возможных нарушениях в поставках меди из Перу и Замбии вызвали рост цен на металл, также как и публикация Всемирным бюро металлургической статистики данных о нехватке предложения в первой половине текущего года. На взгляд эксперта, такая динамика неудивительна, учитывая предыдущие нарушения поставок с данных шахт. C восстановлением добычи и открытием ранее закрывшихся шахт предложение на рынке должно увеличиться к следующему году.

"Учитывая повышенное производства лома, мы считаем, что в данный момент рынок меди не должен испытывать дефицита, - заключает К. Менке. - Однако рынок по-видимому, не учитывает данную статистику, и рынок фьючерсов чрезмерно реагирует на новости. Длинные позиции спекулятивных трейдеров выросли до рекордных уровней в последнее время. Мы придерживаемся точки зрения, что цены на медь значительно превышают фундаментально обоснованные уровни и остаются под угрозой серьезной коррекции. Чрезмерно "бычьи" настроения преобладают на рынке промышленных металлов, а рост цен вчера составил 2-5%. Котировки цен на медь пробили уровень 6 500 долларов за тонну. Мы считаем, что цены на медь значительно превышают фундаментально обоснованные уровни и остаются под угрозой серьезной коррекции".