Стабилизацию в нефтяных контрактах мы сможем увидеть у отметки $48,5 за баррель марки Brent - Dukascopy Bank SA

На фоне резкого увеличения объемов производства нефти в США цены на нефть марки Brent снизились за минувшие сутки на 2% до $50 за баррель, указывает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. По данным Минэнерго США, объем суточной добычи достиг максимальных значений последних двух лет и составил 9,5 млн барр. в сутки. Эта новость усилила опасения инвесторов того, что, несмотря на действия ОПЕК, переизбыток предложения сырья на глобальном рынке сохранится. Долларовая корзина валют снижается второй день подряд на фоне публикации вчера вечером протокола последнего заседания ФРС, в ходе которого члены Комитета по операциям на открытом рынке США указали на риски сохранения низких темпов инфляции.

Что касается российского рынка, то индекс ММВБ с начала сегодняшнего дня не изменился и торгуется вблизи отметки 1943,3 пункта. При этом снижение акций российских сотовых операторов компенсируется покупками в бумагах металлургических компаний. В то же время, индекс РТС незначительно вырос, отыгрывая укрепление рубля в ходе вчерашних вечерних валютных торгов.

"Во второй половине дня мы ожидаем снижения индекса ММВБ вслед за ценами на нефть. По нашим оценкам, падение нефтяных контрактов, даже при снижении корзины DXY, говорит о сильном нисходящем тренде и, возможно, стабилизацию в нефтяных контрактах мы сможем увидеть у отметки $48,5 за баррель марки Brent", - прогнозирует Даниил Егоров.