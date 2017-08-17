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17 августа 2017 года 14:28
Котировки нефти марки Brent сегодня приблизились к отметке 50$ за баррель - ИГ "Финам"
"Цены на нефть второй день продолжают находиться под давлением, - комментирует аналитик ИГ "Финам" Василий Олейник. - Котировки нефти марки Brent сегодня приблизились к отметке 50$ за баррель. Для нефти все новости и фундаментал явно негативные, поэтому шансы на дальнейшее падение очень высоки. Последние данные от министерства энергетики США показали рост добычи на 76 тысяч баррелей. По последним данным Мирового агентства энергетической информации, избыток нефти вновь вернулся на мировой рынок. В июле он составлял 1,5 млн бочек в сутки. Исходя из того факта, что рост добычи в странах, не входящих в соглашение ОПЕК+ о заморозке добычи ускоряется, а рост потребления замедляется, лишняя нефть усилит давление на рынок. Ну и финальная новость: США наращивают распродажу нефти из стратегического резерва. В ближайшие две недели американское Минэнерго намерено провести третий в этом году аукцион по реализации «черного золота», накопленного в госхранилищах. На продажу будет выставлено 14 млн баррелей из резервуаров в Техасе и Луизиане, сообщило ведомство в релизе. Объем распродажи вырастет в 1,5 раза по сравнению с предыдущим аукционом, который проходил в марте".
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17 августа 2017 года 15:56
"Бычий" тренд преобладал на вчерашних торгах промышленными металлами, указывает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Цены на разные металлы выросли на 2-5%, а цена цинка достигла самого высокого уровня за последние 10 лет на фоне резкого падения добычи в Китае и возобновившихся... читать дальше
.17 августа 2017 года 14:49
Стабилизацию в нефтяных контрактах мы сможем увидеть у отметки $48,5 за баррель марки Brent - Dukascopy Bank SA
На фоне резкого увеличения объемов производства нефти в США цены на нефть марки Brent снизились за минувшие сутки на 2% до $50 за баррель, указывает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. По данным Минэнерго США, объем суточной добычи достиг максимальных... читать дальше
.17 августа 2017 года 13:32
На нефтяном рынке идет ребалансировка, что соответствует сезонным тенденциям и помогает ценам удержаться выше $50 - Sberbank CIB
На нефтяном рынке в настоящее время идет ребалансировка, и это соответствует сезонным тенденциям и помогает котировкам нефти Brent удерживаться выше $50 баррель, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. При этом, как ожидают аналитики... читать дальше
.17 августа 2017 года 13:12
"Вчера золото полностью отыграло потери вторника, где его рост против доллара составил 0,96%. В четверг стоимость драгметалла вновь демонстрирует рост, где в 10:30 мск золото торговалось около отметки 1290. В случае усиления "бычьих" настроений ближайшей целью для пары будет являться месячная R1... читать дальше
.17 августа 2017 года 12:43
Российские еврооблигации в среду практически не изменялись, ожидая новых драйверов и в условиях летнего затишья, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Ольга Николаева. Суверенные бумаги снизились в доходности на 1 б.п. Доходность наиболее длинного "бенчмарка" Russia-47 на текущий момент... читать дальше
.17 августа 2017 года 12:09
"Рынок нефти начинает обращать меньше внимания на сезонное сокращение запасов в США. Опубликованные накануне данные по запасам от Минэнерго США свидетельствовали о продолжении сезонной тенденции к сокращению запасов (-9 mn bbl вместо ожидавшихся -3 mn bbl). Тем не менее, рынок предпочел... читать дальше
.17 августа 2017 года 10:41
"Цены на нефть основных эталонных сортов снова оказались на самых низких уровнях за три недели по мере того, как позитив от падения запасов в США был нивелирован негативом от роста добычи. Опубликованные вчера данные по динамике запасов и добыче в США оказались противоречивыми. С одной стороны, мы... читать дальше
.17 августа 2017 года 10:21
В среду нефть Brent вернулась к снижению после небольшой передышки. Актив снова встретил поддержку на попытках движения к отметке 50, хотя понес внушительные внутридневные потери, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Нефтяные... читать дальше
.17 августа 2017 года 09:45
Американские фондовые индексы завершили торги в среду умеренным ростом. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в четверг. Цены на нефть поднимаются в четверг. читать дальше
.16 августа 2017 года 19:07
"Волна "панических атак", связанных с усилением геополитической напряженности в северокорейском регионе, к середине недели почти полностью сошла на нет, однако у нефтяного актива нет существенных драйверов для восстановления цен. Подавленным и осторожным настроениям участников нефтяного рынка на... читать дальше
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