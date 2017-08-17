На этой неделе поддержку рублю оказывает приток зарубежных средств на рынок ОФЗ - "ВТБ Капитал"

На этой неделе поддержку рублю оказывает приток зарубежных средств на рынок ОФЗ, считают аналитики "ВТБ Капитала".

Кроме того, как говорится в обзоре инвестбанка, еще одним позитивным для рубля фактором должно было стать прохождение пика дивидендных выплат.

Аналитики также отмечают, что за последнюю неделю позиции спекулятивных инвесторов в рубле также могли стать более благоприятными для российской валюты - это станет ясно послезавтрашней публикации данных CFTC.

"По нашему мнению, в настоящий момент рубль, который, по нашим оценкам, в начале месяца был недооценен с фундаментальной точки зрения на 1,0-1,5%, сейчас торгуется на более-менее справедливых уровнях. Нефть находится вблизи отметки $50 за баррель,что, с точки зрения российского валютного рынка, является поводом для определенного беспокойства. Однако пока цена барреля нефти марки Brent остается выше $45, действительно серьезных рисков для рубля мы не видим. В обозримом будущем динамика рубля в основном будет по-прежнему зависеть от интереса к российскому рынку иностранных инвесторов, что, в свою очередь, является результирующей двух ключевых факторов: глобального аппетита к риску (который в последнее время начинает понемногу улучшаться) и уровня реальных процентных ставок в России (который остается одним из самых высоких среди развивающихся стран)", - говорится в обзоре инвестбанка.