На нефтяном рынке идет ребалансировка, что соответствует сезонным тенденциям и помогает ценам удержаться выше $50 - Sberbank CIB

На нефтяном рынке в настоящее время идет ребалансировка, и это соответствует сезонным тенденциям и помогает котировкам нефти Brent удерживаться выше $50 баррель, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

При этом, как ожидают аналитики инвестбанка, сезон высокого спроса, вероятно, продлится до конца лета, после чего в сентябре начнутся сезонные ремонтно-профилактические работы на НПЗ.