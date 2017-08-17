Российским еврооблигациям нужны новые драйверы - ИК "Велес Капитал"

Российские еврооблигации в среду практически не изменялись, ожидая новых драйверов и в условиях летнего затишья, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Ольга Николаева. Суверенные бумаги снизились в доходности на 1 б.п. Доходность наиболее длинного "бенчмарка" Russia-47 на текущий момент составляет 5,21%. В корпоративном сегменте сделок было также немного. Основное движение происходило с облигациями крупный частных российских банков (как старшими выпусками, так и субординированными).

Усилившийся негативный новостной фон вызвал волну распродаж. В частности, "бонды" MCB-27 опустились в стоимости на 1,9 п.п. от номинала. На внешних рынках главной новостью среды стала публикация стенограммы июльского заседания ФРС. Протоколы заседания указали на то, что ФРС пока не имеет четкой позиции относительно будущей монетарной политики. Представители регулятора по-прежнему обеспокоены слабостью инфляционного давления и лишь "в среднесрочной перспективе" ждут достижения таргета по инфляции на уровне 2%.

ФРС отложила до следующего заседания (19–20 сентября) принятие решения относительно даты начала сокращения портфеля активов. Также не было выработано единого мнения по динамике ставки по федеральным фондам. Рынок воспринял данную информацию как сигнал к более мягкой ДКП.

На этом фоне доходности UST-10 снизились до 2,22% (- 6 б.п. от дневного максимума). "Голубиная" риторика ФРС, вероятнее всего, усилит спрос на рисковые активы сегодня. Нефтяные котировки сегодня восстанавливаются после падения накануне (еженедельный отчет Минэнерго США указал на резкий рост добычи нефти в стране), что также не должно оказать противодействующего давления, полагает специалист ИК "Велес Капитал".