Краткосрочный ориентир по Brent составляет $49,5-51,5 - "Нордеа Банк"

"Рынок нефти начинает обращать меньше внимания на сезонное сокращение запасов в США. Опубликованные накануне данные по запасам от Минэнерго США свидетельствовали о продолжении сезонной тенденции к сокращению запасов (-9 mn bbl вместо ожидавшихся -3 mn bbl). Тем не менее, рынок предпочел сконцентрировать свое внимание на информации о продолжении роста добычи в США, которая достигла максимума с июля 2015 года (9,5 mn bbl/d). Фактор продолжающегося роста добычи в США имеет более долгосрочное влияние на рынок нефти, чем сезонное сокращение запасов. Дополнительным негативом для рынка стали заявления представителя МЭА о необходимости продления ограничений на добычу еще на несколько лет для устойчивого закрепления цен на уровне выше 50$/bbl. Краткосрочный ориентир по Brent составляет $49,5-51,5", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова.