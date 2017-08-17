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Главная / Аналитикам / Аналитика / Краткосрочный ориентир по Brent составляет $49,5-51,5 - "Нордеа Банк"
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17 августа 2017 года 12:09
Краткосрочный ориентир по Brent составляет $49,5-51,5 - "Нордеа Банк"
"Рынок нефти начинает обращать меньше внимания на сезонное сокращение запасов в США. Опубликованные накануне данные по запасам от Минэнерго США свидетельствовали о продолжении сезонной тенденции к сокращению запасов (-9 mn bbl вместо ожидавшихся -3 mn bbl). Тем не менее, рынок предпочел сконцентрировать свое внимание на информации о продолжении роста добычи в США, которая достигла максимума с июля 2015 года (9,5 mn bbl/d). Фактор продолжающегося роста добычи в США имеет более долгосрочное влияние на рынок нефти, чем сезонное сокращение запасов. Дополнительным негативом для рынка стали заявления представителя МЭА о необходимости продления ограничений на добычу еще на несколько лет для устойчивого закрепления цен на уровне выше 50$/bbl. Краткосрочный ориентир по Brent составляет $49,5-51,5", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова.
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17 августа 2017 года 15:56
"Бычий" тренд преобладал на вчерашних торгах промышленными металлами, указывает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Цены на разные металлы выросли на 2-5%, а цена цинка достигла самого высокого уровня за последние 10 лет на фоне резкого падения добычи в Китае и возобновившихся... читать дальше
.17 августа 2017 года 14:49
Стабилизацию в нефтяных контрактах мы сможем увидеть у отметки $48,5 за баррель марки Brent - Dukascopy Bank SA
На фоне резкого увеличения объемов производства нефти в США цены на нефть марки Brent снизились за минувшие сутки на 2% до $50 за баррель, указывает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. По данным Минэнерго США, объем суточной добычи достиг максимальных... читать дальше
.17 августа 2017 года 14:28
"Цены на нефть второй день продолжают находиться под давлением, - комментирует аналитик ИГ "Финам" Василий Олейник. - Котировки нефти марки Brent сегодня приблизились к отметке 50$ за баррель. Для нефти все новости и фундаментал явно негативные, поэтому шансы на дальнейшее падение очень высоки.... читать дальше
.17 августа 2017 года 13:32
На нефтяном рынке идет ребалансировка, что соответствует сезонным тенденциям и помогает ценам удержаться выше $50 - Sberbank CIB
На нефтяном рынке в настоящее время идет ребалансировка, и это соответствует сезонным тенденциям и помогает котировкам нефти Brent удерживаться выше $50 баррель, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. При этом, как ожидают аналитики... читать дальше
.17 августа 2017 года 13:12
"Вчера золото полностью отыграло потери вторника, где его рост против доллара составил 0,96%. В четверг стоимость драгметалла вновь демонстрирует рост, где в 10:30 мск золото торговалось около отметки 1290. В случае усиления "бычьих" настроений ближайшей целью для пары будет являться месячная R1... читать дальше
.17 августа 2017 года 12:43
Российские еврооблигации в среду практически не изменялись, ожидая новых драйверов и в условиях летнего затишья, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Ольга Николаева. Суверенные бумаги снизились в доходности на 1 б.п. Доходность наиболее длинного "бенчмарка" Russia-47 на текущий момент... читать дальше
.17 августа 2017 года 10:41
"Цены на нефть основных эталонных сортов снова оказались на самых низких уровнях за три недели по мере того, как позитив от падения запасов в США был нивелирован негативом от роста добычи. Опубликованные вчера данные по динамике запасов и добыче в США оказались противоречивыми. С одной стороны, мы... читать дальше
.17 августа 2017 года 10:21
В среду нефть Brent вернулась к снижению после небольшой передышки. Актив снова встретил поддержку на попытках движения к отметке 50, хотя понес внушительные внутридневные потери, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Нефтяные... читать дальше
.17 августа 2017 года 09:45
Американские фондовые индексы завершили торги в среду умеренным ростом. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в четверг. Цены на нефть поднимаются в четверг. читать дальше
.16 августа 2017 года 19:07
"Волна "панических атак", связанных с усилением геополитической напряженности в северокорейском регионе, к середине недели почти полностью сошла на нет, однако у нефтяного актива нет существенных драйверов для восстановления цен. Подавленным и осторожным настроениям участников нефтяного рынка на... читать дальше
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