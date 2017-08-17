EUR/RUB, вероятно, закрепится ниже 70 - FxPro

"В течение четверга российский рубль, вероятно, сумеет развить наступление, отыграв ещё 15-30 копеек у основных конкурентов. Пара USD/RUB в этих условиях может попытать силы в тестировании отметки 59, а EUR/RUB, вероятно, закрепится ниже 70, завершив день около 69,70", - предполагает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.