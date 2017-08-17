До конца лета Brent будет торговаться в диапазоне 48-55 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"

"Цены на нефть основных эталонных сортов снова оказались на самых низких уровнях за три недели по мере того, как позитив от падения запасов в США был нивелирован негативом от роста добычи. Опубликованные вчера данные по динамике запасов и добыче в США оказались противоречивыми. С одной стороны, мы увидели, что сокращение запасов втрое превысило медиану прогнозов, а с другой, добыча в США прилично подросла. Учитывая, что позитив от сокращения запасов уже в большей степени был отыгран после выхода отчета от Американского института нефти, цены оказались под давлением. Котировки Brent в последний месяц торгуются в самом узком диапазоне с февраля месяца. Судя по всему, они и продолжат в нем пребывать. Поводов для роста нет, но и причин для масштабного падения тоже. Добыча в США растет, но спрос хорошем состоянии. Рынок выглядит сбалансированным. Полагаю, что до конца лета мы будем торговаться в диапазоне 48-55 долларов за баррель", - комментирует ситуацию аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.