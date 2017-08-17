Brent важно удержаться над уровнем 50 - eToro

В среду нефть Brent вернулась к снижению после небольшой передышки. Актив снова встретил поддержку на попытках движения к отметке 50, хотя понес внушительные внутридневные потери, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

Нефтяные котировки, которые и без того чувствуют себя неуверенно, не смогли пробраться даже к отметке 51,50, хотя и развивать "медвежий" импульс котировки не спешат. Дополнительный негатив на рынок привнес отчет Минэнерго США, отразивший рост добычи, который затмил оптимизм от очередного резкого сокращения запасов углеводородов.

Так, игроки получили подтверждение о том, что предложение со стороны Штатов продолжает расти, причем после завершения сезона вождения упадет спрос, что усугубит ситуацию. Получается, что сейчас негатив преобладает со всех "фронтов": действия ОПЕК не приносят желаемых результатов, а американские производители после небольшой заминки возобновляют активность.

"В этих условиях внушительное сокращение запасов "черного золота" уже не вдохновляет игроков, которые уделяют все больше внимания показателям предложения как критерию восстановления баланса. Добавим сюда новую волну страхов по поводу ослабления спроса со стороны Китая, и предпосылок для возобновления уверенного роста цен в ближайшей перспективы не наблюдается. С технической точки зрения, Brent важно удержаться над уровнем 50, чтобы не спровоцировать новую более мощную волну распродаж. Об улучшении краткосрочного настроя можно будет говорить в случае прохождения промежуточного сопротивления 51,50", - заключает специалист eToro.