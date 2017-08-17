Индекс РТС может прибавить 0,5% - Алор Брокер

"Российский фондовый индекс, конечно, отреагирует на внешние рынки и поднимется сегодня, индекс РТС может прибавить 0,5%. Большему росту мешают слухи о нестабильности ряда крупных российских банков. На динамику торгов сегодня могут повлиять данные по потребительским ценам в Европе (выходят в 12:00 мск) и производственной активности в США (15:30 мск). К покупкам можно рекомендовать акции "Распадской" и "РусГидро", среднесрочные восходящие тренды по ним сохраняются. "Короткие" позиции имеет смысл удерживать по бумагам ГМК "Норильский никель", "Сургутнефтегаза" (пр.) и "ЛУКОЙЛа", цены которых пробивают локальные уровни поддержки", - отмечает аналитик Алор Брокер Кирилл Яковенко.