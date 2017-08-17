Диапазон 1920-1970 по индексу ММВБ продолжает оставаться актуальным - "Открытие Брокер"

"Ситуация на внешних рынках перед открытие торгов в России нейтральная. Азиатские площадки демонстрируют неуверенный рост. Нефть находится лишь в незначительном "плюсе". Впрочем, сам российский рынок акций не демонстрирует чудеса волатильности в последнее время. Диапазон 1920-1970 по индексу ММВБ продолжает оставаться актуальным. Соответственно, можно ожидать дальнейшей консолидации в этих пределах", - считает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.