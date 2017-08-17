Ожидаем консолидации рубля у достигнутых уровней - ИК "Фридом Финанс"

"На валютной секции Московской биржи после уверенного роста днем ранее мы ожидаем консолидации рубля у достигнутых уровней. "Боковик" на рынке энергоносителей, несмотря на поддержку со стороны налогового периода, не позволит российской валюте продолжить укрепление. В результате в начале дня мы ожидаем консолидации доллара в районе 59,3–59,4 руб. В дальнейшем американская валюта может попытаться отыграть часть вчерашних потерь и подняться в район 59,5 руб." - указывает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.