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17 августа 2017 года 09:19
Консолидация остается актуальным сценарием для индекса РТС - ИФ "Олма"
"С позиций технического анализа, консолидация остается актуальным сценарием для индекса РТС, границы среднесрочного диапазона расположены вблизи 1000 и 1050 пунктов. Внешний фон выглядит скорее нейтральным для рынка – фьючерсы на нефть Brent нашли поддержку вблизи $50 за баррель, но большого оживления не наблюдается, в то время как сохраняется спрос на "защитные" активы (драгметаллы, казначейские облигации США). На валютном рынке курс доллара США вновь оказался под давлением после публикации стенограммы заседания Комитета по открытым рынкам ФРС – он обеспокоен низкой инфляцией, что снижает вероятность скорого повышения базовой процентной ставки. В начале торгов возможно продолжение наметившейся коррекции вниз по паре доллар-рубль", - полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.
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17 августа 2017 года 10:21
В среду нефть Brent вернулась к снижению после небольшой передышки. Актив снова встретил поддержку на попытках движения к отметке 50, хотя понес внушительные внутридневные потери, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Нефтяные... читать дальше
.17 августа 2017 года 09:45
Американские фондовые индексы завершили торги в среду умеренным ростом. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в четверг. Цены на нефть поднимаются в четверг. читать дальше
.16 августа 2017 года 19:07
"Волна "панических атак", связанных с усилением геополитической напряженности в северокорейском регионе, к середине недели почти полностью сошла на нет, однако у нефтяного актива нет существенных драйверов для восстановления цен. Подавленным и осторожным настроениям участников нефтяного рынка на... читать дальше
.16 августа 2017 года 11:22
Любое ралли в сторону 55 долларов за баррель при текущем новостном фоне будет выглядеть неустойчивым - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов отметились ростом с минимальных уровней за три недели по мере того, как в США ожидается продолжение падения коммерческих запасов, комментирует аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в октябре на... читать дальше
.16 августа 2017 года 10:12
"Котировки нефти марки Brent продолжают держаться ниже $52 за баррель. Интерес к покупкам сдерживают восстановление доллара, а также неутешительная статистика из Китая, указывающая на продолжение замедления темпов экономического расширения, а, следовательно, и спроса на нефтепродукты со стороны... читать дальше
.16 августа 2017 года 09:58
"Во вторник баррель Brent впервые с 25 июля коснулся уровней вблизи отметки 50, откуда отскочил в зеленую зону, но до уровня 51 не дотянул, - комментирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - Повышенная волатильность котировок обусловлена... читать дальше
.16 августа 2017 года 09:00
Фондовые индексы США слабо изменились во вторник. Азиатские индексы меняются разнонаправленно, южнокорейский KOSPI восстанавливается. Нефть дорожает на сигналах сокращения запасов в США, Brent торгуется у $51,1 за баррель. читать дальше
.15 августа 2017 года 14:50
Цены на нефть основных эталонных сортов оказались под давлением в последние сутки по мере того, как участники рынка, судя по всему, сочли текущий новостной фон неубедительным для того, чтобы торговаться на максимальных уровнях за два с половиной месяца, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий... читать дальше
.15 августа 2017 года 14:05
Еще один прорыв выше отметки $53 за баррель, как в конце прошлой недели, до конца августа вполне возможен, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Похоже, что по итогам лета уровень $53 за баррель окажется верхним пределом цен на фьючерсы с... читать дальше
.15 августа 2017 года 12:05
"Нефть существенно подешевела накануне на фоне опасений об устойчивости спроса в Китае. В первой половине дня нефть умеренно дешевела после выхода негативной статистика из Китая, где в июле было зафиксировано замедление роста инвестиций, розничных продаж и промышленного производства. Позднее... читать дальше
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