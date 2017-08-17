Самое главное для "быков" - удержать уровень 1940 пунктов по ММВБ - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Вчера индекс ММВБ закрылся в небольшом "минусе", но выше отметки 1940 пунктов, Самое главное "быкам" - удержать уровень 1940, "не провалиться" ниже. А в случае провала вероятно снижение в район 1910. В среду вышли протоколы заседания ФРС, на которые рынок отреагировал относительно спокойно. Протоколы показали, что на последнем заседании Комитета по открытым рынкам ФРС США чиновники разделились во взглядах касательно расписания дальнейшего повышения ставок. Следующее собрание Федрезерва запланировано на 19-20 сентября. Также рынок спокойно отреагировал на новость о том, что Трамп распустил два совета ведущих предпринимателей. С одной стороны, эта новость может снизить ожидания участников рынка, что политика администрации президента будет направлена на поддержку крупных корпораций. Но, тем не менее, многие инвесторы были и так скептически настроены на счет способности администрации провести соответствующие законопроекты через голосование в Конгрессе и поспособствовать таким образом росту рынков", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.