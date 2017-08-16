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Главная / Аналитикам / Аналитика / До конца недели нефтяные цены, скорее всего, останутся в диапазоне $50,3-51,7 - Бинбанк
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16 августа 2017 года 19:07
До конца недели нефтяные цены, скорее всего, останутся в диапазоне $50,3-51,7 - Бинбанк
"Волна "панических атак", связанных с усилением геополитической напряженности в северокорейском регионе, к середине недели почти полностью сошла на нет, однако у нефтяного актива нет существенных драйверов для восстановления цен. Подавленным и осторожным настроениям участников нефтяного рынка на неделе способствует статистика китайской нефтепереработки. На конец июля уровни загрузки китайских НПЗ, включая частные "самовары", упали до минимумов текущего года, что было воспринято инвесторами как первые предпосылки ослабления китайского нефтяного спроса. Мы полагаем, что китайский спрос на энергоносители в среднесрочной перспективе останется устойчивым, а текущее снижение загрузок НПЗ носит разовый характер и главным образом связано с уходом заводов на запланированное сезонное техобслуживание. С другой стороны, рост нефтяных цен остается жестко ограниченным со стороны фундаментальных факторов – в минувшую пятницу МЭА в своем отчете представило рынку информацию о том, что мировые запасы сырья будут оставаться на повышенных уровнях близких к 3 млрд барр., как в 2017, так и в 2018 году. Таким образом, мы полагаем, что до конца недели нефтяные цены, скорее всего, останутся в диапазоне $50,3-51,7 за счет поддержки, оказанной данными Минэнерго США: министерство вновь отчиталось о существенном снижении запасов сырой нефти. Производство в США за неделю выросло на 79 тыс.барр./сутки – самый высокий прирост текущего года, однако главным образом производство выросло за счет скачка добычи в Аляске (+54 тыс.барр./сутки), которая является самым волатильным месторождением в штатах, добыча на традиционных месторождениях США за неделю выросла на 25 тыс.бар./сутки, что является стабильным уровнем последних месяцев и не должно вызывать паники у участников рынка. В среднесрочной перспективе мы сохраняем наш прогноз широкого ценового диапазона в $50-53", - комментирует ситуацию аналитик Бинбанка Антон Покатович.
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17 августа 2017 года 10:21
В среду нефть Brent вернулась к снижению после небольшой передышки. Актив снова встретил поддержку на попытках движения к отметке 50, хотя понес внушительные внутридневные потери, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Нефтяные... читать дальше
.17 августа 2017 года 09:45
Американские фондовые индексы завершили торги в среду умеренным ростом. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в четверг. Цены на нефть поднимаются в четверг. читать дальше
.16 августа 2017 года 11:22
Любое ралли в сторону 55 долларов за баррель при текущем новостном фоне будет выглядеть неустойчивым - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов отметились ростом с минимальных уровней за три недели по мере того, как в США ожидается продолжение падения коммерческих запасов, комментирует аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в октябре на... читать дальше
.16 августа 2017 года 10:12
"Котировки нефти марки Brent продолжают держаться ниже $52 за баррель. Интерес к покупкам сдерживают восстановление доллара, а также неутешительная статистика из Китая, указывающая на продолжение замедления темпов экономического расширения, а, следовательно, и спроса на нефтепродукты со стороны... читать дальше
.16 августа 2017 года 09:58
"Во вторник баррель Brent впервые с 25 июля коснулся уровней вблизи отметки 50, откуда отскочил в зеленую зону, но до уровня 51 не дотянул, - комментирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - Повышенная волатильность котировок обусловлена... читать дальше
.16 августа 2017 года 09:00
Фондовые индексы США слабо изменились во вторник. Азиатские индексы меняются разнонаправленно, южнокорейский KOSPI восстанавливается. Нефть дорожает на сигналах сокращения запасов в США, Brent торгуется у $51,1 за баррель. читать дальше
.15 августа 2017 года 14:50
Цены на нефть основных эталонных сортов оказались под давлением в последние сутки по мере того, как участники рынка, судя по всему, сочли текущий новостной фон неубедительным для того, чтобы торговаться на максимальных уровнях за два с половиной месяца, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий... читать дальше
.15 августа 2017 года 14:05
Еще один прорыв выше отметки $53 за баррель, как в конце прошлой недели, до конца августа вполне возможен, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Похоже, что по итогам лета уровень $53 за баррель окажется верхним пределом цен на фьючерсы с... читать дальше
.15 августа 2017 года 12:05
"Нефть существенно подешевела накануне на фоне опасений об устойчивости спроса в Китае. В первой половине дня нефть умеренно дешевела после выхода негативной статистика из Китая, где в июле было зафиксировано замедление роста инвестиций, розничных продаж и промышленного производства. Позднее... читать дальше
.15 августа 2017 года 10:20
"Первая торговая сессия недели обернулась для нефти марки Brent существенными ценовыми потерями и закрытием в непосредственной близости от уровня $50 за баррель. Снижение усилилось после выхода доклада Администрации энергетической информации (EIA), согласно которому производство сланцевой нефти в... читать дальше
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