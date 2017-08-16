ИК "Открытие Капитал" подняла рейтинг акций Дикси до "держать" и оценку на 30%

Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "Дикси групп" (MOEX: DIXY) с 200 рублей до 260 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "продавать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Дикси", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет 248,8 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 253 рублей за штуку.