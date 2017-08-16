Слабые отчёты российских компаний ухудшают перспективы для всего рынка акций - "Открытие Брокер"

"К середине дня российские индексы демонстрировали позитивную динамику на пониженных объёмах. Основной движущей силой рынка вновь оказались бумаги "Сбербанка" (+1,61%). Крупнейший банк пока не даёт сомнений в росте прибыли, а также в меньшей степени подвержен влияниям американских ограничений. В 17:30 мск выйдет отчёт Минэнерго США по запасам, а в 21:00 мск будет опубликован протокол заседания ФРС. Укрепление рубля начинает сказываться на российском рынке, хотя к вечеру часть достижений может "испариться" по факту завершения аукционов ОФЗ. Впрочем, рынку есть о чём "печалиться" и без валютного фактора. Слабые отчёты российских компаний ухудшают перспективы для всего рынка", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.